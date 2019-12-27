Eski muhtar kendisine oy vermeyenlerin yakınlarının mezarını taşıttı

Trabzon Maçka’da seçimi kaybeden eski muhtar seçimlerden önce mezarlık için bağışladığı arazisinden kendisine oy vermediklerini düşündüğü kişilerin yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi.

Trabzon Maçka ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde, 31 Mart seçimlerine kadar 15 yıl aralıksız muhtarlık yapan ve muhtarlığı Ziya Yeşilaraz'a devreden Dursun Yeşilaraz, seçimlerden önce mezarlık için bağışladığı arazisinden kendisine oy vermediklerini düşündüğü kişilerin yakınlarının mezarlarının taşınmasını istedi.

MEZARLAR TAŞINMAYA BAŞLANDI

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, eski muhtarı ikna edemeyen vatandaşlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak mezarların taşınması için yardım istedi. İşlemlerin ardından köy mezarlığındaki mezarların taşınması çalışması başladı. Mahallenin yeni muhtarı olan Ziya Yeşilaraz da bu anı kamera ile kayıt edip sosyal medya hesabında paylaştı.

Mezarlarını taşımak zorunda kalan vatandaşlar ise gözyaşları içerisinde yakınlarına ait mezarları taşımaya başlarken, "Muhtar, seçimi kaybetti sorumlusu bizi tuttu. 'Mezarlarınızı alacaksınız oradan' dedi. Bize artık o mezarlar orada kalsın taşıma deseler de, taşıyacağız" dedi.

Mezarlık arazisinin eski muhtar Dursun Yeşilaraz’ın eşi ve kız kardeşine ait olduğunu belirten muhtar Ziya Yeşilaraz, "Yaşananlardan sonra köyde huzur kalmadı. Bizim de orada mezarlarımız var. Kış ayı olduğu için taşıyamadım. Yaz dönemi geldiğinde taşıyacağım. Eski muhtar kendisine oy vermeyen kişilere karşı böyle bir yöntem izledi. 15 yıl muhtarlık yaptı. Bu seçimde ona oy vermediler diye işe mezarları çıkartmakla başladı. Üç mezar taşıdık. 5 mezar daha taşıyacağız" diye konuştu.