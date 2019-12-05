Eski HSYK Daire Başkanı’na 10 yıl hapis cezası

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında “FETÖ” yöneticiliğinden dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, etkin pişmanlık ve iyi hal indiriminden yararlanarak 10 yıl hapis cezası aldı.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Okur’a “örgüt yöneticiliği” suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Cezada arttırıma giden daire, cezayı 18 yıla çıkardı. Okur’un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmeden daire, cezayı 12 yıla indirdi. Son olarak iyi hal indirimi yapan daire, 10 yıl hapis cezası vererek Okur’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hükmün oy çokluğuyla alındığı belirtildi.