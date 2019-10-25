Eski eşi IŞİD'e katıldı, çocuklarını kaçırıp Suriye'ye götürdü

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Bursa'ya yerleşen Suriyeli Necva Elhud, IŞİD'li eski eşinin Suriye'ye dönme teklifini reddedip çocuklarıyla birlikte Bursa'da yeni bir yaşam kurdu. Eşinin bir buçuk yıl önce Bursa'ya gelerek çocukları da kaçırıp Türkiye'nin kontrolünde bulunan El Bab'a götürdüğünü söyleyen Elhud, çocuklarına ulaşmak için yardım talep etti.

Suriye'deki çatışmalardan kaçarak yaklaşık 5 yıl önce Bursa'ya gelen Suriyeli Necva Elhud'un IŞİD'li eski eşi Hasan Elhud, Türkiye'ye geldikten kısa süre yeniden Suriye'ye dönerek IŞİD saflarına katıldı.

Hasan Elhud'un IŞİD'e katılması nedeniyle kendisini ve çocukları Suriye'ye götürmek istediğini belirten Necva Elhud, bunu reddettiğini ve temizlik işleri yaparak Bursa'da yeni bir hayat kurduğunu ancak bir buçuk yıl önce Hasan Elhud'un Bursa'ya gelerek çocuklarını kaçırdığını söyledi.

'TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDEKİ EL BAB'DA'

Bursa Hayat gazetesinden Süleyman Turunç'a konuşan Necva Elhud, eski eşinin TSK kontrolündeki El Bab'da olduğunu söyledi, çocuklarına ulaşmak için yardım talep etti.

Elhud'un açıklamaları şöyle:

"Çocuklarım henüz çok küçükler. En büyük kızım 12 yaşında. Diğer kızlarım ise 9 ve 4 yaşlarındalar. 5 yaşında da bir oğlum var. Büyük kızımın babaları tarafından evlendirilmesinden korkuyorum. Çünkü beni de henüz 12 yaşında evlendirdiler. Türkiye'ye gelene kadar çok çile çektim. Dayak yedim, eve kapatıldım. Eski eşim sinir hastasıdır. Zaten çocuklarımın da saçlarını sıfır kesmiş. Suriye'den tanıdıklarımın bana gizlice attıklarına bakarak hasret gidermeye çalışıyorum. Fotoğraflardan çocuklarımın psikolojilerinin bozulduğu anlaşılıyor. Burada benimle birlikteyken çok mutlulardı. Eski eşim maalesef dengeli bir insan değildir. Onlara bakmasının da imkanı yok. Benim gönderdiğim kıyafetleri ve oyuncakları da yakmış. Yakarken çektiği o görüntüleri de bana gönderdi. Bu bile onun nasıl bir ruh halinde olduğunu gösterir. Türk yetkilerden, Türkiye'nin kontrolünde olan El Bab'daki çocuklarımı, ruh sağlığı bozuk olan bu kişiden kurtarmalarını istiyorum. Ben gitsem bana vermez. Eğer şikayet ettiğimi duyarsa çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çaresizce bekledim fakat artık dayanamıyorum. Sesimi duyurmak istedim. Bir anne için en zor şey çocuklarına hasret yaşamaktır. Yalvarırım beni çocuklarıma kavuştursunlar."