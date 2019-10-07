Eski Emniyet Müdürü Eryılmaz: 'FETÖ'nün kuyruğu ile uğraşıyorlar, vücudu yaşıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının ele geçirilmesini önleyenler arasında bulunan eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, 'FETÖ' kuyruğunu bırakıp kendisi yok olan bir kertenkele gibi davranıyor. Devlet, kuyruğu ile uğraşırken gövdesi yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle verilen mücadeleyi yeterli bulmuyorum' dedi.

Eski Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, görevden alınan 'FETÖ’cülerin yerine yine aynı düşünceden insanların getirildiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde EGO Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Eryılmaz, Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın sorularını yanıtladı;

'FETÖ'CÜLERİN YERİNE YİNE 'FETÖ'CÜ

Eryılmaz, 'FETÖ' ile mücadelede kendisini en çok yaralayan olayın "FETÖ’cülerin görevden alınıp yerlerine getirilenlerin birçoğunun yine FETÖ’cü olması" dedi.

Yapılan görevelendirmeleri de değerlendiren Eryılmaz, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz arasında gelişen süreçte kurumlar içinde yapılan tayin ve atamaları FETÖ’den uzak olmayan cemaatler yaptı, diyebiliriz. İktidarın FETÖ ile mücadele için görev verdiği birçok kripto unsur, yaptıkları tayinlerle gerçekten FETÖ’ye karşı mücadele edenleri uzaklaştırdı. 17-25 Aralık sonrası ilk dizaynı FETÖ ile zihniyet olarak pek de farkı olmayan başka cemaatler, özellikle Said Nursi kaynaklı olduklarını söyleyenler yaptı. Bugünkü hataların birçoğu da ilk başta yapılan yanlışlardan kaynaklanıyor. FETÖ, aldığı darbe ile sendelemişken, çözümlenecekken doğru kişiler, doğru makamlarda değildi. Yani ilk düğme yanlış iliklenmişti." diye konuştu.

RENKLENDİRME ÇALIŞMASI

FETÖ'nün renklendirme çalışmaları hakkında da "FETÖ’nün Gürcistan imamlarından biri vardı: Hayati Küçük. 17-25 Aralık’tan sonra bu şahıs, bir televizyon programında aslında kilit cümleyi söyledi ve Kürt kökenlileri Türkiye’ye çağırdı. “Siz artık cemaattesiniz ama değilsiniz” diyerek başka yerlerde görevlendirildiler. Yani bu kişi 2004-2005 yıllarında yurtdışında Kürtçe bilenleri topladı. O yıllar FETÖ’nün renklendirme çalışmasını hem dini hem laik çevrelerde yaptığı yıllar" dedi.

Eryılmaz, alınması gereken önlemler için de "17-25 Aralık operasyonunun ardından bir arkadaşımla beraber Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden randevu alarak görüşmeye gittik. İsmini söylemek istemediğim kişi ile 4.5 saat konuştuk. Orada olaya bir asayiş sorunu gibi baktıklarını gördüm. O zaman kendilerine “Bu odaya gelecekler kafanıza silah dayayacaklar, sizi buradan sürükleyerek çıkaracaklar” dedim. 15 Temmuz’da da aynen böyle oldu. Bu konuyu ciddiye almadılar. En büyük hataları bu olduğunu belirtti. Eryılmaz, "FETÖ kuyruğunu bırakıp kendisi yok olan bir kertenkele gibi davranıyor. Devlet, kuyruğu ile uğraşırken gövdesi yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle verilen mücadeleyi yeterli bulmuyorum." dedi.

YARGIDA EN AZ 1200-1500 ARASI FETÖ'CÜ

Yargı içinde benim hesaplamalarıma göre halen en az 1200 ile 1500 arası FETÖ’cü olması lazım diyen Eryılmaz, ByLock kullanımı konusunda şüpheye düşürüldüğümüz de bir gerçek. Bazı üst düzey bürokratların ByLock kullanmasına rağmen bir işleme tabi tutulmadığını biliyoruz. FETÖ ile iktidar 15 yıllık bir ilişkiye sahip. Bu süreçte ortaklıklar olmuş, kız alınıp verilmiş, torun doğmuş, beraber ticaret yapılmış..." diye belirtti.