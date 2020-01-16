Eski EDOK Komutanı İyidil, yeniden gözaltına alındı

İki gün önce beraat eden eski EDOK Komutanı Metin İyidil, bugün yeniden gözaltına alındı

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil’in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İyidil hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne taşınmıştı. Daire, iki gün önce İyidil’in beraatına karar vererek tahliyesine hükmetmişti.

Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan İyidil, bu gecenin ilerleyen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İyidil'in sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.