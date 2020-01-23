Eski Diyanet Başkanı'ndan Davutoğlu'na destek

Ahmet Davutoğlu’na yakın Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan tepki geldi. 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Görmez, 'Son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevk etmektedir' dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına dönük tartışmalar devam ediyor.

Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu vakfa kayyum atanmasına bir tepki de eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den geldi.

Görmez, “İslam ümmetinin bütün ocaklarına ateşler düştüğü ve mazlumların umudu Türkiye'nin yedi cephede bu ateşleri söndürmeye çalıştığı bir zaman diliminde Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevk etmektedir. Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve inisiyatif almaya davet ediyorum” açıklaması yaptı.