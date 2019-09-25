Eski Danıştay Genel Sekreteri'ne 'FETÖ'den beraat

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, ‘FETÖ’ üyeliğinden yargılanan eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın beraatına karar verdi. Bu, eski yüksek yargı üyelerinin 'FETÖ'den yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki duruşmalarda verilen üçüncü beraat kararı oldu.

Eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçan “FETÖ” üyeliğinden yargılandığı davada beraat etti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Kökçam’ın “silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan açılan davada yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle” beraatına hükmetti. Bugün görülen duruşmada mahkeme Kökçam hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını da kaldırdı.

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ndeki duruşmalarda verilen üçüncü beraat kararı oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen eski Askeri Yargıtay Üyesi Yusuf Tamer Çetin ile eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer'in beraatına karar verilmişti.

15 Temmuz'un ardından tutuklanan Mustafa Kökçam, 18 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Mustafa Kökçam'ın, ByLock kullandığı gerekçesiyle öğretmenlikten ihraç edilen eşi de "mor beyin" uygulamasıyla listeye eklendiğinin anlaşıldığı belirtilerek KHK ile görevine iade edilmişti.