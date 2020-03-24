Eski belediye başkanı iki kişiyi öldürdü

Ordu’nun Kabadüz ilçesi eski belediye başkanı, iki kişiyi silahla vurup öldürdü.

Olay, Ordu'nun Kabadüz ilçesinde eski belediye başkanı Orhan Aktaş’a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan Aktaş, eski çalışanı olduğu öğrenilen Şener Dursun’u akaryakıt istasyonuna çağırdı.

İstasyona gelen Şener Dursun ve eşime Halime, eski belediye başkanı tarafından silahla vurularak hayatlarını kaybetti. Orhan Aktaş ise cinayeti işlediği tabanca ile intihara teşebbüs etti.

Dursun çifti olay yerinde hayatını kaybederken eski başkan Aktaş, hastanede tedavi altına alındı.