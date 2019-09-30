Eski bakan Faruk Çelik’ten seçim hesabı: Yüzde 40 alan seçilsin

AKP’nin kurucularından Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 40 oranında oy alan adayın seçilebilmesi için değişiklik yapılmasını önerdi.

AKP'nin kurucularından Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulundu. Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" dedi.

60, 61, 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Bakanı, 64. hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı koltuklarında oturan Çelik, şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi.

Bursa'da yayın yapan Olay gazetesinden Ahmet Emin Yılmaz'a konuşan Çelik, "4-6 Ekim’de Kızılcahamam'da toplantı var. Bana da davetiye geldi, gideceğim. Diğer arkadaşların da tümüne geldi. Şu anda Parti'den ayrılan arkadaşlara da davetiye geldi. Gelsinler, 300 milletvekili önünde her şeyi söylesinler. Bunlar yapılmadan, ilgili platformlarda mücadele verilmeden parti kurma yaklaşımları bu süreçte sakıncalı" ifadelerine de açıklık getirdi.

Independent Türkçe'ye bilgi veren Çelik, sözlerinin yanlış aktarıldığını ifade etti. Partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Çelik, AK Parti'de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

Çelik ayrıca "AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor” dedi.

AKP’de “gençleşme sürecine girildiğini” söyleyen Çelik “‘Siyasete yeni atılan arkadaşlarla devam edelim’ dendi. Çok açık net gördük ki tecrübeyle genç dinamizmi bütünleşmeden, hafıza olmadan zengin dinamizminin zorlandığı da çok net şekilde görüldü. Bir tarafta deneyim, bir tarafta gencin dinamizmi bütünleştirilmeli. Aksi takdirde kısa yoldan hedefe ulaşma imkanı kalmıyor."