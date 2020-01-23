Eski AKP'li vekilden şok sözler: 'TC'nin mafyası, Yeşil'in arkadaşı'

AKP’li vekil Abdullah Veli Seyda’nın dava dosyasına giren telefon tapesinin belgesi ilk kez Odatv Editörü Caner Taşpınar’ın “Damat-Fethullahçıların AKP'li Kayınpederleri” adlı kitabında yer aldı. Seyda’nın dinlemeye takılan telefon konuşmasında Orhan Aykut'a 'Türkiye Cumhuriyeti’nin mafyası, Yeşil’in arkadaşı' dediği gündeme geldi.

Eski AKP Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın dinlemeye takılan telefon konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti’nin mafyası, Yeşil’in arkadaşı” dediği gündeme geldi.

Eski AKP’li vekil Abdullah Veli Seyda’nın dava dosyasına giren telefon tapesinin belgesi ilk kez Odatv Editörü Caner Taşpınar’ın “Damat-Fethullahçıların AKP'li Kayınpederleri” adlı kitabında yer aldı.

MATKAP DAVASI

"FETÖ"den tutuklu bulunan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in bir dönem Yardımcı İstihbarat Elemanı olduğunu kitapta açıklayan Orhan Aykut, 3 Ocak 2008 günü “Matkap” adlı bir operasyonla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kitapta, Matkap davasına ilişkin şu satırlar yer aldı:

“Savcı, Orhan Aykut’un milletvekillerini ‘PKK sizi öldürecek’ ifadesiyle kandırdığını öne sürdü. Bu arada, Matkap operasyonunu başlatan isim, Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta’ydı. Hikmet Usta, aynı zamanda Hrant Dink cinayeti davasında duruşma savcılığı yapmıştı. Hatta, mahkemenin Dink davasını Ergenekon’a bağlamamasına da itiraz etmişti. 15 Temmuz sürecinin ardından firar etti, hakkında FETÖ üyeliğinden tutuklama kararı bulunuyor.”

'SEYDA’NIN FLORYA’DAKİ İŞYERİNİ ORHAN AYKUT İŞLETİYORDU'

Eski AKP’li vekil Abdullah Veli Seyda ile Orhan Aykut ilişkisi kitapta şöyle anlatıldı:

“Orhan Aykut, Muşlu bir korucu aileden geliyordu. Aşireti yani ailesi nedeniyle çokça tanıdığı vardı. Elbette bunların bir kısmı milletvekili ve güçlü işadamıydı. Bunlardan biri de dönemin AKP Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’ydı. 2006’dan beridir tanışıyorlardı. Orhan Aykut, Seyda için emniyetteki ifadesinde 'aile dostumuz' demişti. Seyda’nın Florya’daki işyerini Orhan Aykut işletiyor, sık sık da meclise ziyarete gidiyordu.”

İDDİANAMEYE GİREN O KONUŞMA

Caner Taşpınar, kitabında eski AKP’li vekil Abdullah Veli Seyda’nın skandal sözlerinin yer aldığı telefon tapesini şöyle kaleme aldı:

“Tarih: 15 Ağustos 2007. Saat 14:34 sıraları…

Orhan Aykut’un telefonu çaldı. Emniyet’in dinlemesine takılan bu telefon görüşmesinde eski AKP Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda, telefonun dinlenildiğini bilerek Orhan Aykut’a şöyle hitap etti:

‘Türkiye Cumhuriyeti’nin mafyası, Yeşil’in arkadaşı, gizli mafya sayın Orhan Aykut nasılsınız? Telefon dinleniyor biliyorum. Benim de dinleniyor. Her Türk vatandaşının telefonu dinlenmek zorundadır. Devlet, vatan haini, vatanını seven mafyayı nasıl bilecek? Sen devletin mafyasısın yani hırsız olan mafya değil. Büyük olan mafyalardansın vatanını seven..”

İŞTE O TUTANAK:

Kitapta, eski AKP Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda’nın Emniyet ifadesi ise şöyle aktarıldı:

“Bir milletvekili, telefonun dinlenildiğini bile bile, neden ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin mafyası, Yeşil’in arkadaşı’ gibi ifadeler kullanır ki? Dinleyenlere yani Emniyet’e bir mesaj mıydı bu?

Matkap davasından devam edelim.

Eski AKP Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda, iddianameye göre mağdurdu. Orhan Aykut, Seyda’yı ‘PKK sizi öldürecek’ diye kandırmış ve çıkar sağlamıştı. O halde dönüp bir de AKP’li Vekil Seyda’nın savcılık ifadesine bakmak gerekiyor. Acaba, AKP’li Seyda savcılık ifadesinde Orhan Aykut için ne dedi?

Okuyalım:

‘Orhan Aykut ile tahminen iki yıl önce bir dost sohbetinde Muşlu olması ve ticaretle uğraştığını belirtmesi nedeniyle tanıştığını, daha sonra Ankara'ya geldikçe mecliste yanına uğradığını, telefon ile görüşmelerinin olduğunu, Orhan Aykut'un kendisine 'Jitemci', 'Yeşil'in adamı' gibi sıfatlarla hiç gelmediğini, kendisine PKK terör örgütünün şahsına karşı eylem yapacağına dair bir şey söylenmediğini ancak meçhul bir şahıs tarafından telefon açılmak suretiyle bu tür iddiaları duyduğunu, bunun dışında görüşme tutanaklarında konuyla ilgili Orhan Aykut ile yaptığı görüşmeleri aradan uzun bir süre geçmesi nedeniyle tam olarak hatırlayamadığını, sadece meçhul şahıs tarafından terör örgütünün kendisini hedef seçtiği şeklinde gelen telefonları hatırladığını, bu kişilerin kim olduğunu bilmediğini, Orhan Aykut ile memur tayinleri ile ilgili yaptığı telefon görüşmelerini de hatırlayamadığını, Orhan Aykut'un kullanımında olan araç için Mehmet Gül adına düzenlenmiş TBMM araç kartı çıkarılması ile ilgili bilgisinin olmadığını, görüşme tutanaklarında 'Nuran' olarak ismi geçen bayanın sekreteri olduğunu, sekreteri ile Orhan Aykut arasında TBMM araç kartı verilmesine ilişkin görüşmeler yapılmış olabileceğini, Orhan Aykut ile silah ruhsatı çıkarılması konusunu içerir 17.05.2007 günlü görüşme tutanağında geçen konuşmaların sadece Orhan Aykut'a yapılmış bir işlem olmadığını, yasal bir çerçevede herhangi bir vatandaşın bir talebi gelirse milletvekili olmaları nedeniyle sorunu ile ilgilendiklerini, söyleyeceklerinin bundan ibaret olduğunu ifade etmiştir.’

Dönemin AKP Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın yukarıdaki ifadesinde bazı anahtar cümleler yer alıyor. Seyda, Orhan Aykut'un kendisine ‘Jitemci’, ‘Yeşil'in adamı’ gibi sıfatlarla hiç gelmediğini söylüyor.

Ayrıca Orhan Aykut'a yapılan suçlama ‘PKK sizi öldürecek’ tehdidiyle çıkar sağlama... Milletvekili Seyda ise müşteki yani mağdur... Ama Seyda, Orhan Aykut'un kendisini tehdit etmediğini söylüyor. Telefonla arayan ‘meçhul bir şahıs’ tehdit etmiş! Seyda, iddianameye ancak böyle bağlı kalmayı tercih ediyor. Nedense bu ‘meçhul şahıs’ dinleme tutanaklarında yok!”