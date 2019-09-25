Eski AKP'li Bakan Financial Times'a konuştu: Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa...

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, son dönemde AKP'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan hakkında kapsamlı bir analiz yazdı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, son dönemde AKP'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan hakkında kapsamlı bir analiz yazdı. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partiden ayrılma sürecinin kapsamlı bir şekilde aktarıldığı haber, gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlandı. Haberde AKP'li bazı yetkililer de isim vermeden görüş paylaştı.

Haberde halen AKP üyesi olduğu belirtilen eski bir bakanın "Parti içindeki denge denetleme mekanizması kayboldu, artık sadece tek adam var" sözlerine yer verildi.

ESKİ DOSTLAR SALTANATI TEHDİT EDİYOR

“Türkiye: Eski dostlar Recep Tayyip Erdoğan’ın saltanatını tehdit ediyor” başlığıyla yayımlanan haberde haberde AKP’den bazı üst düzey yetkililerin görüşlerine yer verildi.

Haberde, hem parti içindeki hem de partiden ayrılan kıdemli figürlerin Erdoğan’ın muhaliflere karşı baskıcı tavrından, sert milliyetçi retoriğinden, ekonomiyi kötü yönetmesinden, hukukun üstünlüğünü göz ardı etmesinden ve kendisini değiştirmesini isteyenleri dinlememesinden endişe duyduğu belirtildi. Yazıda, AKP’den ayrılan kıdemli bir yetkilinin “Biz onun mesajı alacağını düşündük ama her zaman bahaneler yer aldı… Şu anda bir şeyler yapmazsak gelecekte pişmanlık duyarız’ değerlendirmesine yer verildi.

'BABACAN YÜZDE 10 OY ALIRSA…'

Bir dönem bakanlık da yapan ve halen AKP üyesi olan bir yetkili ise “Parti içindeki denge ve denetleme mekanizması kayboldu. Artık sadece tek bir adam var” dedi.

Haberde yerel seçimde yaşanan mağlubiyetin ardından şikayetçilerin harekete geçtiği aktarılırken, partiden ayrılanların başkanlık yarışında bir çatı adayı destekleme ihtimalleri üzerinde duruldu.

Gazetenin haberinde, “Bütün bu sorulara rağmen Erdoğan’ın destekçileri isyancıları bir tehdit olarak görüyor. AKP’li bir yetkili, ‘Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur. Parti içindekiler şikayet etmeyi bırakmalı" sözlerine yer verildi.

Yakın zamanda partiden ihraç edilen AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin sözlerine de yer veriliyor. Haberde, “Yeni partiler insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirirken iki kez düşündüğü bir siyasi atmosferde mücadele etmek zorundalar” yorumu yapılırken Temurci’nin, “AKP’li isimlerle tek tek konuştuğumuzda hepsi bizimle hemfikir. Ancak birçoğu korkuyor” dedi.