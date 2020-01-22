Eşini öldüren sanığa 'akıl sağlığı' tahliyesi

Esenyurt'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak öldüren Bahadır Gürler, 'akıl sağlığının yerinde olmadığı' iddiasıyla tahliye edildi.

Esenyurt'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi.

Raporda sanık Bahadır Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı, bu sebeple de cezai görüşünün olmadığı ifade edildi. Raporun gelmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay anında akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamadığını öne sürdü.

Sanık Gürler'in davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunu ifade eden savcı, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın akıl hastaları için yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde korunmasına ve tedavi edilmesine karar vererek sanığı tahliye etti.

Heyet, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İddianamede sanık Bahadır Gürler hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.