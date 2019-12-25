Eşini öldüren polise ‘haksız tahrik’ indirimi

Kocaeli’nde boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz’u öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme 'haksız tahrik' indirimine giderek cezayı 24 yıla indirildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren polis memuru İbrahim Yavuz’a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıla indirdi. Mahkeme ceza indiriminin gerekçesini olay anında “ilk haksız hareketi hangi tarafın yaptığı belirlenemediği” olarak açıkladı.

Geçen yıl Körfez Güney Mahallesi’nde eşi Elif Yavuz’u öldürdükten sonra teslim olan Yavuz, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kocaeli 3. Ağır Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmasında mütaalasını açıklayan savcı “haksız tahrik indirimi” uygulanmasını istemişti.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, İbrahim Yavuz’u önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak olayda “ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilememesini” sanık lehine haksız tahrik sayarak cezayı 24 yıla indirdi.

