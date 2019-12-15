Eşi tarafından darp edilen kadın yaşamını yitirdi

İzmir'de kocası tarafından darp edilen ve omuriliğinde kırık saptanan Filiz Tekin, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından dövülen Filiz Tekin'in tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Yakınları 38 yaşındaki Filiz Tekin'in 18 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü söyledi.

Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptanmıştı.

Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Gözaltına alınan İbrahim Tekin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.