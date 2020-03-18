Esenyurt'ta kahvede okey oynayan bir grup yakalandı: Salgın olduğunu bilmiyorduk

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamındaki genelgeye rağmen açık olan bir kahvehaneye ihbar üzerine denetim yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta yeni koronavirüs (KOVİD-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye, polis denetim yaptı.

Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı. Kahvehanedeki bir kişi, salgından haberinin olmadığını öne sürdü.

Esenyurt'taki başka bazı işletmeler de açık olduğu gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı. İşletmeler uyarıların ardından kapatıldı.

İşletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi de, "Biz de işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz. Burada 40'a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz" diye konuştu.