Esenler Otogarı ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Otogarı'nın ticari alanlarının işletilmesi için ihale yapacak.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 25 yıllık sözleşme süresi mayıs ayında dolan, Esenler Otogarı’nın işletmesi işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yarın düzenleyeceği ihaleyle kiralanacak.

Adı "15 Temmuz Şehitler Otogarı" diye değiştirilen Esenler Otogarı'nın ticari alanlarının işletilmesi işi için yapılacak ihaleye İBB iştiraklerinden Boğaziçi A.Ş. de katılacak.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi" adı altında açılan ihalenin muhammen bedeli yıllık 26 milyon 820 bin TL. İhaleye katılacak olanlar, 2 milyon 413 bin 800 TL geçici teminat yatıracak.

Esenler Otogarı içerisindeki otoparkların işletilmesi geçtiğimiz aylarda, İBB’nin şirketlerinden İSPARK’a devredilmişti.