Esad: Suriye petrolünü çalan IŞİD'in iki ortağı var, Erdoğan ve Amerikalılar...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 'IŞİD terör örgütünün 2014 yılından bu yana Suriye petrolünün çalınmasında iki ortağı bulunuyor, bunların biri Recep Tayyip Erdoğan ve zümresi ile her zaman başka ülkeleri gasp etmeye çalışan Amerikalılardır' dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Russia Today'a açıklamalarda bulundu.

"IŞİD terör örgütünün 2014 yılından bu yana Suriye petrolünün çalınmasında iki ortağı bulunuyor, bunların biri Recep Tayyip Erdoğan ve zümresi ile her zaman başka ülkeleri gasp etmeye çalışan Amerikalılardır" diyen Esad, "Türk halkı komşumuzdur. Ortak tarihimiz vardır. Türk halkını kendimize düşman ilan edemeyiz. Düşman Erdoğandır, politikaları ve zümresidir" ifadesini kullandı.

ABD'ye de tepki gösteren Esad, "Amerikalılar her zaman başka ülkeleri değişik yollarla gasp etmeye çalışıyorlar. Sadece petrol, para veya mali kaynakları değil haklarını da çalıyorlar" dedi.