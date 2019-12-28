Erzurum'da HDP'li 15 meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Erzurum'da 15 HDP'li belediye meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Erzurum’un Karayazı, Tekman ve Karaçoban belediyelerinde, HDP’den meclis üyesi olan 15 kişi, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Haklarında yürütülen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılan meclis üyelerine tebliğ edilen bakanlık kararında, “Anayasa’nın 127. maddesinin 4. fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmaları uygundur” denildi.

Bu uzaklaştırmalarla beraber Karayazı Belediyesi’nde HDP’nin 13 olan meclis üye sayısı 8’e düştü. Tekman Belediyesi’nde partinin 9 olan meclis üye sayısı 6’ya düşerken, Karaçoban Belediyesi’nde de HDP’li meclis üye sayısı 10’dan 6’ya indi.

KARAYAZI'YA KAYYUM ATANMIŞ, TEKMAN'DA MAZBATA VERİLMEMİŞTİ

18 Eylül 2019’da tutuklanan Karayazı Belediyesi Eşbaşkanı Melike Göksu’nun yerine İlçe Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu belediyeye kayyum olarak atanmıştı.

Tekman’da ise 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48.53 oy oranıyla HDP’nin adayı Müzahit Karakuş kazanmıştı ancak YSK kararıyla Karakuş’un KHK ile ihraç edilmesi gerekçe gösterilerek mazbata AKP’nin adayı Mustafa Ergin’e verilmişti.