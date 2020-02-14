Erhan Gökgücü yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Erhan Gökgücü, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Devlet Tiyatroları Başrejisörlüğü görevinden 2005 yılında emekli olan oyuncu ve yönetmen Erhan Gökgücü, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Gökgücü, geçen haftadan beri kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Gökgücü yarın Kocatepe’de gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından Karşıyaka’da toprağa verilecek. Sanatçının ölümünden sonra kendisi için tiyatro salonunda tören yapılmasını istemediği öğrenildi.

ERHAN GÖKGÜCÜ KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1963’te mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak İstanbul’da Arena, Gen-ar, Küçük Sahne, Ankara’da Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birliği’nde çalıştı ve Ankara Oyuncuları’nın kurucularından biri oldu.

Aziz Nesin’in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ile "Zat-ı Devletleri İbiş Hz." oyunlarının müziklerini besteledi.

1972’de Devlet Tiyatroları’na döndü ve sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (Kurucu ve Sanat Yönetmeni) Adana DT (Sanat Yönetmeni) ve Ankara DT’de çalıştı.

1988’den, 2005’te yaş sınırından emekli oluncaya kadar Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yaptı.

İlk profesyonel rejisini 1965 yılında gerçekleştirdi. Devlet Tiyatroları’ndaki görevlerinin yanı sıra İzmir Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi B.Y.Y.O. ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda oyunculuk, diksiyon ve fonetik, Bilkent Üniversitesi’nde de reji ve oyunculuk dersleri verdi.

Gökgücü biri yurtdışından olmak üzere 30’u aşkın ödüle sahip. "Giordano Bruno" sahnelemesi sonucu yazar ve rejisör olarak aldığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin "Aziz Nesin" adına düzenlediği büyük ödülün yanı sıra "Promete 1940" oyununun yazarı olarak Hasan Ali Yücel Ödülü’nün de sahibi.

Gökgücü, 10 yıldır yürüttüğü Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği'nin de başkanı olarak görev yapıyordu.