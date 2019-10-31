Eren Erdem hakkında tahliye kararı: Yatacağını yattı!

Yaklaşık 16 aydır Silivri Cezaevi'nde olan eski CHP milletvekili Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in infaz süresini dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Erdem, yaklaşık 16 aydır Silivri Cezaevi’ndeydi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM SUÇUNDAN CEZA ALDI

Eren Erdem, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Dava hem savcının hem de sanıkların üst mahkemeye başvurmasıyla, Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde (İstinaf Mahkemesi) tekrar görüldü. İstinaf Mahkemesi, Eren Erdem'i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırırken, yattığı süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine de karar verdi. Böylece savcılığın "gizli tanığın ifşası suçundan beraate" dönük itirazı da Eren Erdem'in "terör örgütüne yardım suçundan ceza almasına" dönük itirazı da reddedildi.

TEMYİZ YOLU AÇIK

Özetle, Eren Erdem aslında mahkeme tarafından cezalandırıldı ve hapiste olduğu sürenin cezayı karşıladığına karar verilerek tahliye ediliyor.

Kararda hükmün temyiz yolunun açık olduğu belirtilirken, Eren Erdem için "yurt dışına çıkamamak" yönündeki adli tedbirlerin infaz başlayana kadar devamı öngörülüyor.