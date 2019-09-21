Eren Erdem: CHP'ye kumpas kurmaya çalıştılar

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, 'Dosyada delil olsa anlarım ama hedef ben değilim. CHP’ye kumpas kurmaya çalıştılar' dedi.

Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 450 gündür tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, tutuklanması için özel dosya imal edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Erdem, "Ben bir dosya nedeniyle tutuklanmadım, tutuklanayım diye dosya imal edildi. Bu dosya, dokunulmazlığım kalktığında da vardı. İlginç olan, dokunulmaz olmadığım halde yurtdışına çıkış yasağını 'milletvekili listelerinin açıklandığı saat', tutuklanma kararını ise 24 Haziran’dan 4 gün sonra aldılar. Dosyayı açan savcı Fuzuli Aydoğdu, 'gizli tanığa, Eren’e iftira at' diyor. Bu tanığın kendi beyanı. Ve bu savcı HSK’ye terfi ettiriliyor" dedi.

Erdem, "Dosyada delil olsa anlarım ama hedef ben değilim. CHP’ye kumpas kurmaya çalıştılar. Biz direndik. Bunu Enis Berberoğlu’na da denediler, olmadı. Sessiz ve sakin bir vekil olsam bugün benim yerimde belki de başkası olacaktı. Yani mesele Eren Erdem’in şahsı hiç olmadı" diye konuştu.