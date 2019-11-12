Erdoğan'ın yeni danışmanı Şeyda Nur Karaoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine danışman olarak atadığı Şeyda Nur Karaoğlu'nun kim olduğu tartışma konusu olurken, Karaoğlu'nun babası Güngör Karaoğlu'nun ise AKP iktidarında THY'de hızla yükseldiği ve aile atamalarıyla dikkat çektiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevine atanan Şeyda Nur Karaoğlu'nun kim olduğu tartışma konusu olmuştu.

Adı daha önce hiç duyulmayan Karaoğlu'nun bu göreve hangi kriterle getirildiği merak edilirken, Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Karaoğlu 2011 – 2014 yılları arasında Londra Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Karaoğlu'nun "Pazarlama Uzmanı" olarak bilindiğinin belirtildiği haberde, George Washington Üniversitesi'nde 2018 yılında İslamafobi ile alakalı makale kaleme aldığı bilgisi de yer aldı.

BABASI HIZLI YÜKSELİŞYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Şeyda Nur Karaoğlu'nun babası ise daha önce basının gündemine THY'deki yükselişi ve akraba kadrolaşmasıyla girmişti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, eski Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Topçu'nun hemşerisi olan Belçika Satış Müdürü Güngör Karaoğlu, kısa sürede çok sayıda yakınını THY'de önemli görevlere getirmesiyle gündem olmuştu. Şirkette THY Benelüks Müdürü olarak göreve başlayan Karaoğlu daha sonra Belçika Müdürü olduğu, göreve geldikten sonra birbiri ardına yakınlarını THY'de önemli noktalara getirdiği ortaya çıkmıştı.

Karaoğlu, eşinin akrabası Paşa Çetin'i Amsterdam Müdürlüğü'ne, Amerika'da taksi şoförlüğü yapan yeğeni Orhan Karaoğlu'nu New York ofisine, Paşa Çetin'in kardeşi Kemal Çetin'i Viyana Pazarlama Müdürlüğü'ne, bacanağı Kürsat Türkmen'i Stokholm Ticaret Şefliği görevine getirmişti.

Karaoğlu'nun şu an hangi görevde olduğu ise bilinmiyor.