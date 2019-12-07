Erdoğan'ın yardımcıları ve bürokratlarına trafikte geçiş üstünlüğü

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bazı cumhurbaşkanlığı bürokratlarının araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma hakkı verildi.

Meclis’ten geçen torba yasa teklifiyle, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile bazı Cumhurbaşkanlığı bürokratlarının araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü ve çakar kullanma hakkı verildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda birimin yapısında ve işleyişinde değişikliğe yol açan torba kanun teklifi, CHP ve HDP’nin ret oyu verdiği, İYİP'in ise çekimser kaldığı oylamada, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında çok sayıda değişikliğe gidildi.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Torba teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından gündeme gelen geçiş üstünlüğüne sahip araç listesinin genişletileceği iddiaları, İçişleri Bakanlığı tarafından önce yalanlandı.

Ancak teklifin saat 03.30'da biten görüşmelerinden hemen önce AKP’liler tarafından verilen değişiklik önergesi ile düzenleme yapıldı.

Liste Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakan yardımcıları, bazı Cumhurbaşkanlığı bürokratları eklenerek genişletildi.

Milletvekillerinin İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle trafikte geçiş üstünlüğü ve çakar kullanması hakkı da yasaya girdi.

İtfaiye, ambulans, asayiş ve acil durum araçlarının bulunduğu “geçiş üstünlüğüne sahip araçlar" listesine, milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, TBMM’de en çok üyesi bulunan iki partinin grup başkanı, Bakan Yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanının araçları eklendi.

İçişleri Bakanlığı'na bu listeyi genişletme ve yeni araçları ekleme yetkisi de verildi. Torba teklife eklenen hükümle siyasi partilerin TBMM Grup Başkanlarına da makam aracı verilmesi hüküm altına alındı.

ESKİ VEKİLLERE TBMM KARTI

Eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan eski bakanlar için çeşitli işlemlerini ikamet ettiği kent yerine Ankara’da da gerçekleştirmesine imkân sağlayacak yeni bir kimlik kartı uygulaması da başlatıldı. Düzenleme ile bu kişiler, nüfus kâğıdı, pasaport, araç ruhsatı gibi belgelerini Ankara’dan alabilecek.