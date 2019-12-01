Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Yunan heyet töreni terk etti

TANAP boru hattının dünkü açılış töreni için Edirne'ye gelen Yunan heyeti, Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olup törenden ayrıldı. Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı, 'Erdoğan konuşmasında tahrikkâr bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi' dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) MS4 Ölçüm İstasyonu Avrupa Bağlantısı açılışında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Yunan heyeti törenden ayrıldı.

Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Yardımcısı Dimitris İkonomu, ayrılış gerekçesine ilişkin, "Gazı Yunanistan sınırına taşıyacak olan boru hattının açılışındaydım. Erdoğan konuşmasında tahrikkâr bir biçimde Kıbrıs’ta yapılmakta olan sondajlara ve Libya ile imzalanan mutabakata değindi" dedi.

İkonomu, "Bunları söylediğinde, Yunan tarafının memnuniyetsizliğini ifade etmek üzere ayrılmayı tercih ettim. Erdoğan, Yunanistan için sondaj yapan şirketlere saldırdı. Türk yetkililer beni durdurmaya çalıştı ama kalamayacağımı söyledim. Departman düzeyinde, bu konuşmalar nedeniyle ayrılmakta kararlı olduğumuzu belirten bir açıklama yaptık" diye konuştu.

Erdoğan, "Libya ile de anlaşmamızı yaptık. Bu anlaşmadan sonra da şimdi bu anlaşma parlamentomuza gelecek, geçmek suretiyle bu işi çok daha farklı bir konuma taşımız olacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşmanın diğer ayakları da uygulamaya girecek. izim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, refah fışkıracaktır. Ben bu inançla sizlerin vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimim bir çağrıda bulunuyorum; gelin enerjiyi bir çatışma aracı yerine bir iş birliği zeminine dönüştürelim, diplomasinin imkanlarını kullanarak varken bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim" demişti.