Erdoğan’ın konferansına öğrenciler alınmadı, dışarıdan katılımcı taşındı

​AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bilkent Üniversitesi'nde verdiği konferansa okuldan sadece ‘seçilmiş’ öğrenciler alınırken salonun dışarıdan taşıma yoluyla doldurulduğu belirtiliyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmaya üniversiteden yalnızca “seçilmiş” öğrenciler alındı. Katılımcıların büyük bölümününse dışarıdan taşıma yoluyla getirildiği belirtiliyor.

KRT TV’de yer alan habere göre Erdoğan'ın Bilkent Üniversitesi'ndeki programına önce öğrencilerin katılımı uygun görülmedi. Daha sonra bu karar değişti ve sadece “seçilmiş öğrenciler” alındı.

Bilkent'te tüm etkinlikler e-posta yoluyla öğrencilere duyurulurken bu konferans için öğrencilere e-posta atılmadı. Bilkent'e gelecek tüm konuklar için panolara gelecek konuk ile ilgili duyuru asılıyor. Ancak bu program için hiçbir duyuru asılmadı.

Geçen hafta öğrencilere sözkonusu konferans, "öğrencilerin katılması yasak" denilerek duyuruldu.

Katılan öğrencilerden bir bölümü Bilkent Öğrenci Konseyi'nden özel olarak seçilmiş öğrenciler. Büyük bölümünün ise dışarıdan taşıma yoluyla getirildiği iddia ediliyor.

