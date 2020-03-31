Erdoğan'ın kampanyasını eleştiren üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasını eleştiren öğrenci gözaltına alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasını eleştiren Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ata Egemen Çakıl gözaltına alındı.

Çakıl'ın kampanyanın açıklanmasının ardından Twitter hesabından "Canlı yayına çıkarak kendilerini cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve para isteyen şahıslara inanmayın" diye yazdığı öğrenildi.

Canlı yayına çıkarak kendilerini Cumhurbaşkanı olarak tanıtan ve para isteyen şahıslara inanmayın. — Ata Egemen Çakıl (@ataegemenc) March 30, 2020

Çakıl savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.