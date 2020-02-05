Erdoğan'ın 'İşte modern Türkiye bu' propagandası yarım kaldı

Erdoğan'ın AKP projelerini övdüğü konuşmasında 'İşte Modern Türkiye bu' demesinin ardından 'Şu anda yeni bir haber geldi. Maalesef çığda 33 kişi can verdi. Allah rahmet eylesin. Maalesef bunlar afetler' sözleri dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AKP'ye yüzde 85,5 oy çıkan Kırıkkale Delice'de vatandaşlara hitabı sırasında AKP projelerini överken "İşte modern Türkiye bu" sözünü sarf etti.

Ancak Erdoğan'ın bu sırada kendisine gelen haber üzerine "Şu anda yeni bir haber geldi. Maalesef çığda 33 kişi can verdi. Allah rahmet eylesin. Maalesef bunlar afetler" demesi dikkat çekti.

Erdoğan daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan Delice'de yaptığı konuşmada "Son 17 yılda Türkiye'de tarihi nitelikte reformlar kazandırdık. Bize oy versin, vermesin, burası doğudur, burası batıdır demeden 81 vilayetimizin 922 ilçemizin tamamına hizmet götürdük. İstanbul, Ankara, Antalya'ya hizmet ederken Kırıkkale, Çorum, Kırşehir'i ihmal etmedik" dedi.

Kırıkkale'de ve Keskin'de iki millet bahçesi projesini hizmete sunacaklarını anlatan Erdoğan "Yüksek ihtisas hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Şu Elazığ, Malatya depreminde o dev şehir hastanelerimiz olmasaydı biz orada ne felaket yaşardık biliyor musunuz? Oraya gittiğimde o modern şehir hastanelerimizde ben enkazların altından çıkıp getirilen kardeşlerimi görünce huzura erdim, çünkü hepsi huzurluydu. Ameliyathanelerde gerekli operasyon yapılmış, kardeşlerimiz hijyenik şartlara haiz odalarında refekatçılarıyla birlikte yatıyordu. İşte modern Türkiye bu" dedi.

Erdoğan bu sözlerinin ardından kendisine gelen haber üzerine "Şu anda yeni bir haber geldi. Maalesef çığda 33 kişi can verdi. Allah rahmet eylesin. Maalesef bunlar afetler" dedi.

Erdoğan daha sonra konuşmasına kaldığı yerden devam ederek "Evleri yıkılan vatandaşlarımıza 8 milyon 80 milyon lira kira yardımı yaptık. Elmadağ-Çerikli-Yerköy arasındaki demiryolunu sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Maliyeti 13 milyar lira olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı aynı zamanda Kırıkkale'nin projesidir. Hattın test sürüşlerine Mart ayında başlıyoruz. Kayaş-Irmak-Kırıkkale-Sivas demiryolu hattının modernizasyon çalışmaları devam ediyor. Şehrimiz için bir başka iki önemli işimiz de, etüd çalışmaları devam eden Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projemizdir. Kırıkkale'ye son 17 yılda 601 milyon lira tarımsal hibe desteği, 425 milyon lira orman su yatırımı yaptık. İlimize 5 baraj bir gölet inşa ettik" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında bugün Kırıkkale'nin savunma sanayiinde önemli bir merkez olduğunu belirterek "Mühimmat Depo Komutanlığı'nı Kırıkkale'ye taşıyoruz. Yine jandarmamızın uluslararası tatbikatta yapabileceği boyutta jandarma eğitim birliğini Kırıkkale'ye getiriyoruz. Roket üretim ve geliştirme tesisi de Kırıkkale'de kuruluyor. Türkiye'de ilk ve tek silah sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi Kırıkkale'de. Buranın özellikle İHA tasarım ve üretim merkezi haline getirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığımızda çalışmalar yürütülüyor. Bir özel sektör firmamız tarafından Kırıkkale'ye F-16, SİHA bomba, gövde üretim ve dolum tesisi kuruluyor" dedi.