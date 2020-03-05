Erdoğan'ın İdlib seferine halk karşı çıkıyor: Anket sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib harekatına karşı çıkanları hedef göstermeye devam ederken, Metropoll araştırma şirketinin yaptığı ankette operasyona destek verenlerin oranı yüzde 30'da kaldı. Ankete katılanların çoğunluğu ise TSK'nin İdlib'de bulunmasına karşı çıktı.
Perşembe, 05 Mart 2020 15:35
Metropoll araştırma şirketinin İdlib harekatına ilişkin yaptığı anketin sonuçları açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib harekatına karşı çıkanları hedef göstermeye devam ederken, anketten çıkan sonuca göre harekata destek sadece yüzde 30'da kaldı.