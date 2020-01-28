Erdoğan'ın Elazığ ziyaretindeki yakıt masrafı binlerce lirayı buldu: 27 araç, helikopter ve özel uçak...

Erdoğan'ın deprem sonrası Elazığ ziyareti için yalnızca havalimanından kent merkezine yolculuğunda yaklaşık 41 bin 308 TL'lik yakıt tükettiği belirtildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye gitmesi bir araç konvoyu Ankara'dan yola koyuldu.

BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde trafiğe tamamen kapatılan yolda Erdoğan ve ekibi toplam 27 kara taşıtı ve 1 helikopterle seyahat etti. Kara taşıtlarının 6’sının GMC jip, 2’sinin minibüs, 19’unun ise Mercedes otomobillerden oluştuğu söylendi. Taşıt filosunu da bir adet VIP helikopter havadan takip etti.

YALNIZCA HAVALİMANINDAN KENT MERKEZİNE EŞLİK EDİLDİ

Öte yandan Erdoğan Elazığ’a bu filoyla değil, Cumhurbaşkanlığı özel uçağıyla geldi. Yani 27 araçlık dev filo Cumhurbaşkanı'nı havalimanından alıp kent merkezine götürmek için Ankara’dan Elazığ’a 757 kilometre yol kat etti.

Yaklaşık harcama kalemleri bedelleri şöyle:

6 adet GMC Escalade: Piyasa fiyatı yaklaşık 2 milyon TL olan bu araçlar 100 kilometrede ortalama 15 litre benzin tüketiyor. Ankara - Elazığ arasındaki 757 kilometrede sadece 1 GMC jipin tükettiği benzin 113,5 litre. Buna karşılık filoda 6 adet GMC olduğuna göre sadece bu araçlar 681 litre benzin tüketiyor.

Benzinin litresinin 7,13 TL olduğundan hareketle sadece GMC model araçlar Ankara’dan Elazığ’a gelmek için 4 bin 855 TL'lik benzin tüketti.

2 adet Volkswagen Transporter: Araç filosunda aynı zamanda 1’i ambulans olmak üzere 2 adet Volkswagen Transporter tipi (veya benzeri) minibüs kullanılıyor. Transporterlar şehirler arası yolda 100 kilometrede ortalama 8,9 litre benzin tüketiyor. Böylece araç filosundaki 2 Transporter Ankara’dan Elazığ’a gelmek için 135 litre benzin tüketti. Yaklaşık olarak 962 TL'lik benzin harcandı.

19 adet Mercedes S600: Erdoğan’ın Elazığ’daki havalimanından almak için hareket eden filoda toplamda 19 adet makam aracı bulunuyor. Makam araçlarını ise Mercedes S600 tipi siyah zırhlı modeller oluşturuyor. Yaklaşık 6 bin motorlu bu araçlar 100 kilometrede ortalama 11,7 litre benzin harcıyor.

19 Mercedes S600’ün Ankara’dan Elazığ’a gelmesi için ise bin 682 litre benzin tüketmesi gerekiyor. Bu miktardaki benzin ise 11 bin 998 TL ediyor.

1 adet VIP helikopter: Kara filosu aynı zamanda havadan da helikopterle takip ediliyor. VIP tipi bir helikopterin kilometrede 2,5 litre benzin tükettiği düşünülürse Ankara’dan Elazığ’a helikopteri getirmek için bin 892 litre benzin gerekiyor. Bunun için harcanan para ise 13 bin 493 TL.

1 adet yolcu uçağı: Erdoğan Ankara’dan Elazığ’a kara taşıtlarıyla gitmiyor. Kara taşıtı filosu Cumhurbaşkanı'nı sadece Elazığ Havalimanı’ndan alıp deprem bölgesine taşı 757 kilometre uzaktan getiriliyor. Erdoğan’ın 11 kayıtlı uçağından hangisiyle geldiği tespit edilemese de, referans olması açısından yakıt tasarrufu son derece yüksek olan Airbus A320 modelini baz alınca, bu tip bir uçağın ortalama yakıt tüketimi hava durumundan irtifaya veya kargo büyüklüğüne göre değişiyor.

Ancak Airbus A320 tipi bir uçağın Ankara’dan kalkıp Elazığ’a inmesi için yaklaşık 3 bin 200 litre uçak yakıtına ihtiyacı var. Bunun içinse yaklaşık 11 bin TL'nin harcanması gerekiyor.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA AYNI HARCAMA

Erdoğan kullanmadığı 27 araçlık filosunun dönüşte de aynı masrafı yaptığı düşünülecek olursa masraflar katlanıyor.

Binlerce liralık yakıt kullanan araçlar dönüşte de 757 kilometre yol yapınca on binlerce liralık yakıt bedeli eklenmiş oluyor.

SARAY LÜKS ARAÇLARI SEVİYOR

Erdoğan'ın lüks araç merakı ise yeni değil. Saray'ın gereğinden fazla yakıt ve araç harcamaları daha önce de pek çok kez gündeme gelmişti.

Sadece Sarayın kullandığı lüks araç sayısı 268 olarak biliniyor.