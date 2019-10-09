Erdoğan’ın danışmanı CNN’e konuştu: Trump harekatın kapsamını önceden biliyordu

Erdoğan’ın başdanışmanı Gülnur Aybet, ABD Başkanının Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği harekatın kapsamını önceden 'tam olarak' bildiğini söyledi. Aybet, bölgede IŞİD'lilerin tutulduğu kamplar konusunda Türkiye'nin 'tüm yükü tek başına üstleneceğini hiçbir zaman söylemediğini' belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Gülnur Aybet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye düzenlenen askeri harekatın kapsamını “tam olarak” bildiğini söyledi.

CNN International’dan Christiane Amanpour’a konuşan Aybet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye’ye başlattığı askeri harekatın kapsamını önceden “tam olarak” bildiğini açıkladı.

Aybet, “Operasyonun içeriği hakkında Erdoğan ve Trump ortak bir anlayışa ulaştı” dedi.

'IŞİD'LİLER KONUSUNDA TÜM YÜKÜ ÜSTLENECEĞİMİZİ SÖYLEMEDİK'

Aybet “Sınıra yakın bölgede hapiste tutulan IŞİD’liler konusunda tabii ki ilk olarak önceliğimiz girdiğimiz alanlarda güvenlik ve istikrarı sağlamak" dedi. Aybet "Bu cezaevlerini içeren alanları koruyacağız. Bununla birlikte, kampların yönetimini, özellikle de uluslararası toplumla ortak bir çaba içinde gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm yükü tek başımıza üstleneceğimizi hiçbir zaman söylemedik" dedi.

Trump yaptığı açıklamada artık bölgedeki IŞİD'lilerin hapiste tutulmasından ve IŞİD'in yeniden şekillenmesinin önlenmesinden Türkiye'nin sorumlu olduğu açıklaması yapmıştı. Trump "Türkiye'den taahhütlerine uymasını bekliyoruz ve durumu yakından izlemeyi sürdürüyoruz" demişti.

Aybet gelecek ay ABD'yi ziyaret edecek olan Erdoğan'ın IŞİD'liler konusundaki ayrıntıları Trump'la konuşacağını söyledi.