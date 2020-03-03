Erdoğan'ın başdanışmanı 'Sığınmacıları neden otobüslerle getirdiniz' diye soran Yunan gazeteciyi tersledi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, bir Yunan gazetecinin sığınmacıların sınıra otobüslerle getirildiğine ilişkin sorusuna 'Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok, lütfen' yanıtını verdi.

AKP'nin sınır kapılarını açması ve belediyeler üzerinden sığınmacıları otobüslerle Yunanistan sınırına getirmesi, Yunanistan'ın ise sığınmacıları kabul etmeyip geri göndermesi sonrası sığınmacı dramı artıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu Denetçisi Şeref Malkoç, sınır hattında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malkoç, bir Yunan gazetecinin sığınmacıların sınıra otobüslerle getirildiğine ilişkin sorusuna ise "Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok lütfen. Bakın bir insan hakları kuruluyuz. Gelip burada bu milletin fertlerine, kurumlarına böyle bir soru sormaya hakkınız yok" diye cevap verdi.