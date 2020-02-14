Erdoğan'ın Başdanışmanı: Basın işkolunda tekleştirme çalışmamız olacak

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, basın yasalarının ihtiyaçlara cevap vermediğini söyleyerek, 'Yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacağız' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kurumsal medyanın yanı sıra bireysel medyanın da ortaya çıktığını, mevcut basın hukukunun ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini söyledi. Uçum, bu amaçla çalışmalara başladıklarını, yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacaklarını belirtti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Uçum, kendilerini “Fikri faaliyeti belgeye dönüştürme kurulu” olarak tanımlayarak, "21. yüzyıl medya hukukunu oluşturmak için görüşler almaya devam edeceklerini" söyledi. Uçum, “Aralarında basın işkolunda da olan dağınıklığı giderip tekleştirme çalışmamız olacak” dedi.

Ceza hukuku konusunda da çalışma grupları oluşturduklarını ve bu çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Uçum, “Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi konularda da çalışmalarımız var. Biz, sonuçta yasa teklifi taslağı hazırlamıyoruz. Hukuk politikası çıkarıyoruz. Bunun kanuna nasıl dönüşeceği konusu siyasi iradenin konusudur” diye konuştu.

Uçum, Burhan Kuzu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili ise "İddia var. Sonra savunma gelir. Hüküm çıkar. O yüzden peşin hükümle olmamak gerekir. Elbette bir değerlendirme yapacağız" demişti.