Erdoğan’ın baba ocağındaki HES projesinin faaliyetlerine son verildi

Rize’de Gürgen Deresi üzerinde izin almadan HES inşaatına başlayan Baro Enerji’nin faaliyetlerine son verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde vatandaşlar, derelerini kurutan HES projesini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. CİMER’den verilen yanıtta, şirkete ceza kesildiği ve izinsiz yürütülen proje için durdurma kararı verildiği bildirildi. İddiaya göre şirket, çalışmalarını sürdürdü.

Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, köy halkının avukatı Remzi Kazmaz, durdurulma kararına rağmen şirketin faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek “Para cezası kesilerek çalışmaktan men edilmesine rağmen şirketin çalışmalarına devam etmesi köylüler arasında şaşkınlık yarattı. Soruyoruz bu şirket bu gücünü nereden alıyor” dedi.

Konuyla ilgili, savcılığa, valiliğe ve ilçe kaymakamlığına şikâyette bulunduklarını aktaran Kazmaz, “Ayrıca şirkete DSİ de bir ihtarda bulundu. Dere suyunun debisi önceki yollara oranla azalmış. Bu nedenle HES’lerin çalışamama durumu da var. Bu nedenle tekrar ölçüm yapılıncaya kadar çalışmalarının durdurulması istendi. Ancak buna rağmen şirket çalışmaları durdurmuyor” diye konuştu.

Avukat Kazmaz, yapılan ve başvuralar ve tepkilerin ardından dün şirketin HES faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu ve makinelerini dereden çıkardığını belirterek “CİMER’den tarafımıza gelen yazı ile birlikte valiliğe Güneysu Kaymakamlığı’na yaptığımız müracaat dikkate alınarak şirketin faaliyetlerine son verilerek şirket hakkında yasal işlemler başlatıldı” dedi.