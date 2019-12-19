Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken karar

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Simit Sarayı'nın yüzde 51 hissesini devralmak için Rekabet Kurulu'na yaptığı başvuruyu geri çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gelen yoğun tepkilerin ardından dün yaptığı açıklamada, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi… O tablo şu anda bu seyirde” demişti.

Erdoğan, “Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?” sorusu üzerine de “Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti” yanıtını vermişti.

