Erdoğan'ın 500 bin liralık davasına Kılıçdaroğlu'ndan 5 kuruşluk yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması sonrası kendisine 500 bin liralık tazminat davası açan Erdoğan'a karşı dava açtı.
Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açtı.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır' açıklamasına ilişkin ispat haklarını da kullanacakları belirtildi.
Kılıçdaroğlu, iddiaları konusunda İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner ve Celal Ülgen'i tanık olarak gösterdi.