Erdoğan'ın 10 Kasım konuşması okullara dağıtıldı: En büyük ticaret Atatürk ticaretidir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da yaptığı konuşma kitapçık halinde getirilip okullara dağıtıldı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da yaptığı konuşmanın kitapçık halinde okullara dağıtıldığını açıkladı.

"14 yaşında çocuklara siyaset yapıyor. Okullar sizin siyasi laboratuvarınız, Ocaklarınız değildir" diyen Adıgüzel, "28 sayfalık kitapta tek bir Atatürk resmine karşın 6 tane Erdoğan resmi vardır. Tam 5 sayfa boyunca Osmanlı güzellemesi yaptığı metinde, Cumhuriyetle birlikte gerçekleşen harf devrimini 'her şeyin sıfırlanması' olarak niteleyerek, 10 Kasım günü bu devrimi yapan Atatürk’ü hem de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda eleştirmeye kalkıyor" ifadesini kullandı.

Kitapçıktan bazı bölümler şöyle: