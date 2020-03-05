Erdoğan'ın 1 milyon liralık davasına CHP'den 5 kuruşluk yanıt: Ederince açtık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik 'şerefsiz, alçak, hain' sözlerine karşı 5 kuruşluk dava açan CHP, 'Genel Başkanımız Ak Parti genel başkanına ederince dava açmaktadır' açıklamasında bulundu. Açıklamada, 'Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi' denildi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Saray'dan geldiği anlaşılan bir emirle Engin Özkoç'a planlı bir saldırı ve linç girişimi gerçekleştirildi" diyen Öztrak, "Kimse partimizin bu hakaretleri içine sindirmesini bekleyemez. Engin Özkoç aynı ifadeleri kullanarak iade etmiştir" dedi.

Öztark, Erdoğan'ın "alçak, şerefsiz ve hain" sözlerine karşı 5 kuruşluk dava açtıklarını belirtirken, "Genel Başkanımız Ak Parti genel başkanına ederince dava açmaktadır. Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açmaya karar vermiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerini iade eden CHP'li Engin Özkoç'a Erdoğan'ın avukatları tarafından 1 milyon liralık dava açılmıştı.