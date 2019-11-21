Erdoğan'ı ziyaret eden CHP'liyle ilgili yeni açıklama: Yüzde 100 doğru

Gazeteci Rahmi Turan, CHP'nin önemli bir isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu kişiye CHP Genel Başkanı olması konusunda kendisini destekleyebileceğini söylediğini öne sürmüştü. Turan, konuya ilişkin yeni yazısında iddianın yüzde 100 doğru olduğunu belirtirken, bu ismin kim olduğunu görüşmede bulunan CHP'li ya da Erdoğan'ın açıklaması gerektiğini söyledi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Saray'a yakın bir kaynağı adres göstererek CHP'nin önemli bir isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu kişiye CHP Genel Başkanı olması konusunda destek verebileceğini söylediğini öne sürmüştü.

Turan, konuya ilişkin kaleme aldığı devam yazısında, iddiasının yüzde 100 doğru olduğunu söyledi, görüşmede kimin yer aldığına ilişkin iki adres gösterdi.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

9 Kasım akşamı Külliye'de (Saray'da) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li kim?”

“Haber doğru mu?” diye soranlar da var.

Saray'a yakın haber kaynağıma bir kez daha sordum:

“Yanılmış olmayasın?”

Kesin bir ifade ile:

“Yüzde yüz doğru!” diye teminat verdi.

Peki kim o kişi?

Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün “Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım!” diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim.

Saray'ı kim ziyaret ettiyse medeni cesaret gösterip kendisi açıklamalı.

Ya da AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sorulmalı.

Koskoca Cumhurbaşkanı yanlış söz söyleyecek değil herhalde… Onun açıklaması tüm tereddütleri bitirir!