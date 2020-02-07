Erdoğan'ı uyardılar... Erdoğan: Kanal İstanbul’un patenti bana ait

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Bir milletvekilinin, 'Siz Cumhurbaşkanısınız. Belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız' demesi ve Kanal İstanbul örneği vermesi üzerine Erdoğan 'O benim projem, patenti bu garibana ait' açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zaman zaman milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapma uygulamasını yeniden başlattı.

50 dolayında ilk grup milletvekiliyle bir araya gelen Erdoğan’a, Kanal İstanbul başta olmak üzere CHP’li büyükşehir belediye başkanlarıyla girdiği polemikler konusunda eleştiri geldi. Bir milletvekilinin, “Siz Cumhurbaşkanısınız. Belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız” demesi üzerine Erdoğan, “Kanal İstanbul’un patenti bana ait, tabii ki konuşacağım” savunmasını yaptı.

50 dolayında milletvekiliyle AKP Genel Merkezi’nde bir araya gelen Erdoğan, ilerleyen günlerde de bu şekilde 4 grupla daha görüşecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, yaklaşık 3.5 saat süren ilk grupla yapılan toplantıda son günlerde Kanal İstanbul başta olmak üzere özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la girdiği polemikler Erdoğan’a anımsatıldı. Edinilen bilgiye göre, bir milletvekili, “Siz Cumhurbaşkanısınız, karşınızdaki ise büyükşehir belediye başkanı. Onlara siz cevap vermeseniz, belediye başkanlarını muhatap alacak açıklamalarda bulunmasanız” dedi. Erdoğan’ın bunun üzerine milletvekilinden bu konuda örnek vermesini istedi. Kanal İstanbul ile ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Erdoğan, “Kanal İstanbul diyemezsin. O benim projem, patenti bu garibana ait. Tabii ki bununla ilgili konuşacağım. Başka bir şey varsa onu ben bilmiyorum” dedi.

‘İBB METRO YAPMIYOR’

Erdoğan, İBB’nin havalimanına metro yapması gerektiğini, bu görevin belediye ait olmasına rağmen yapmadığını belirterek, “Bunu da biz yapacağız. Ulaştırma Bakanlığımız konuyla ilgili bir çalışma yapıyor” dedi.