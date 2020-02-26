Erdoğan'dan zirve açıklaması: Yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak

İdlib görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, '5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Erdoğan İdlib görüşmeleri ile ilgili "5 Mart itibarıyla, yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. İkili, dörtlü meselesini görüşmelerle devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu olası bir zirvenin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunun henüz netlik kazanmadığını, liderlerin programında ayarlama yapılması için görüşüldüğünü söylemişti.

Erdoğan, Gezi davasında beraat eden Osman Kavala'ya ilişkin, "Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının onu kurtarmaya yetmemesi lazım" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: