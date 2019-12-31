Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Askeri harekat, Libya, Kanal İstanbul...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda Suriye'ye yönelik düzenlenen askeri harekata, Libya ile yapılan anlaşmaya, 'yerli' otomobil' projesine ve Kanal İstanbul projesine yer verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

“31 Mart seçimleriyle, önümüzdeki beş yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Erdoğan, "Böylece Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu” ifadesini kullandı.

'TRABLUS HÜKÜMETİ'NE VERECEĞİMİZ DESTEKLE...'

Mesajında Suriye'ye yönelik askeri harekata da değinen Erdoğan, "Barış Pınarı Harekâtıyla Resulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık" dedi.

Libya ile yapılan anlaşmaya mesajında yer veren Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu muhtıralarla, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci, çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk. Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya’daki meşru Trablus Hükûmeti’ne vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

'HER ŞEY GİBİ OTOMOBİLİN YERLİSİNE TAHAMMÜL GÖSTEREMİYORLAR'

100 bin konut projesini taleplere göre 100'er bin şeklinde her yıl yapmak istediklerini belirten Erdoğan, "yerli otomobil" projesine ilişkin ise, “Her ne kadar, her şey gibi otomobilin de yerli ve millîsine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da, bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır” dedi.

Kanal İstanbul Projesi’ni de adım adım ilerletecek ve neticeye ulaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, son yedi yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir. Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik" ifadesini kullandı.