Erdoğan'dan yeni karar: Sınav olmayacak, kurayla alınacaklar

Sağlık Bakanlığı'na bu yıl için alınacak çalışanların kurayla belirlenmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'na bu yıl içerisinde alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzaladığı yeni yönetmeliğe göre, 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.