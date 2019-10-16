Erdoğan'dan yaptırım yanıtı: Azdan az çoktan çok gider

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye harekatı sonrası gelen yaptırım açıklamalarına ilişkin, 'Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de azdan az çoktan çok gider diyoruz. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Suriye harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'YÜZÜMÜZE BAŞKA, ARKAMIZDAN BAŞKA'

Müfttefiklerimizin yüzümüze başka, arkamızdan başka konuştuğu bir kez daha ortaya çıktı. Biz Suriye yönetimine ortada çatışma yokken adaletten yana tavır takınması için çok tavsiyede bulunduk. Dışlanan Kürt kardeşlerimize, baskı altında bulunan Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle yaklaşılmasını istedik. Bunun yerine zulüm yolu seçildi.

Suriye'de son 8 senede 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına yarısının ülke dışına gitmesine neden olan çatışmalar yaşandı. 6 milyon Suriyeli'nin 4 milyonu ülkemize gelmiştir. Ağırlıklı olarak Kobani'den gelenlerdir. Tamamına yakını Arap olan mülteciler bize maalesef ifadeyi kullanmakta bile edep ettiğim Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Acaba siz ne kadar Suriyeli'yi kabul ettiniz. Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz.

DEAŞ'ı yönetenler şimdi DEAŞ karşıtı olarak karşımıza çıkıyor. Biz DEAŞ konusunda kimin ne rolü oynadığını biliyoruz. DEAŞ'ın çöküşünü bölgede başlatan biz olduk. El Bab'da başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Sürekli bir balon gibi şişirilen örgütün foyasını Fırat Kalkanı Harekatı ile biz ortaya çıkardık. DEAŞ balonunu söndürdük. Suriye'de DEAŞ'ın elindeki diğer yerleri özgürleştirdik. Müttefikler Türkiye gibi meşru bir güç yerine PKK, YPG gibi bir terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler. Hala onlarla birlikteler.

Fransa'da terör eylemi yapıldığında dünya ile birlikte biz de oradaydık. Ama bizde saldırı gerçekleştirdiklerinde yanımızda kimseyi bulamadık. Meselenin DEAŞ değil hele PKK hiç değil sadece bölgemize yönelik bir projeyi hayata geçirme planı olduğu açık. Ya kasap bıçağına boynumuzu uzatacak ya da mücadele edecektik. Türkiye ve Türk milletinin mazisinde teslim olma seçeneği asla olmamıştır. Yapmamız gerekeni yaptık, mücadele bayrağını yükselttik."

Sadece terör örgütü temsilcilerinin yönlendirmesiyle bizi itham etmeye eleştirmeye kalktılar. Hepsine gereken cevanı verdik, veriyoruz. Bu yeni karşılaştığımız bir durum değil. 15 Temmuz'da da tamemen yalnız bırakılmıştık. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını ve çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Ey Batı, ey Arap Ligi ey azıcık da olsa vicdan ve ahlak sahibi ülkeler hepinize sesleniyorum bu devran elbet dönecek."

'MACRON'A SEN AYNAYA BAK DEDİM'

Cezaevlerinde yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz, aynaya bak aynaya dedim. Bunların Afrika'nın kitabını açtığınız zaman neler var neler. Bunların hepsi kara kaplı defter ve kitaplarla mazileri dolu.

Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Suriye'nin Halep'inden İdlib'ine Deyrizor'una kadar Türk askerinin olmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız, Filistin'e bakın, sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve utanılacak yüzünüze bakın.

YAPTIRIM YANITI

Bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de azdan az çoktan çok gider diyoruz. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin torunlarıyız. Onunla Çanakkale destanını yazanların torunlarıyız. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi kolay olmaz.

MENBİÇ AÇIKLAMASI

(Menbiç'teki gelişmeler) Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok.