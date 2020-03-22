Erdoğan'dan video mesajı: 65 yaş üstü kesinlikle sokağa çıkmasın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video mesajı yayınladı. Erdoğan 'Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların kesinlikle sokaklara çıkmamalarıdır' dedi. Erdoğan 'Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden video mesajı yayınladı.

"Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini takip etmeniz etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların kesinlikle sokaklara çıkmamalarıdır" diyen Erdoğan, "Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Devlet olarak bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişte hiçbir ürün yok satmamaktadır" açıklaması yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

- "Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim."

- "Devletimiz görevinin başındadır. Özellikle sağlık bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, sağlık memurlarıyla, artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem milletim adına hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz."

- "Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini takip etmeniz etmeyenleri uyarmanızdır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların kesinlikle sokaklara çıkmamalarıdır."

- "Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları, dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve Bilim Kurulu üyelerimizden aldığımız tavsiyelerle söylüyoruz."

- "Dikkat edilirse az sayıda da olsa ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur."

- "Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Devlet olarak bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Batı ülkelerindeki çeşitli raflara bakıp da aldanmayın. İmkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada bu inançla da ben size varolun, sağ olun Allah'a emanet olun diyorum."