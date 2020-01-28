Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a 'Türk vatandaşlığı' açıklaması: Ne demek verilir mi, verdik gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı enkazdan çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’a vatandaşlık sorusuna, 'Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın'ı enkazdan kurtaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman’a ve ailesine vatandaşlık verileceğini söyledi.

Gambiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Mahmud tırnaklarıyla kazıyor, kardeşimizi ve eşini enkazdan çıkarıyor. Sonra evinde ziyaret ediyor. Bu iş herkesin kârı değil. Biz kardeşlik duygusuyla bugüne kadar bu mücadeleyi veriyoruz. Bu arada Fahrettin Bey, Mahmud kardeşimize vatandaşlık verilebilir mi diye soruyor şimdi. Ne demek verilebilir mi? Tabii ki verilir. Verdik gitti. Burada okuyor, Türkçe de biliyor. Ailesine de vatandaşlık veririz" dedi.