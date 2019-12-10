'Erdoğan'dan sonra AKP lideri kim olacak?'

Washington merkezli Amerikan İlerleme Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken bir anket çalışması yaptı.

Washington merkezli ABD kuruluşu Amerikan İlerleme Merkezi, "Türkiye uzmanı" Max Hoffman imzalı bir yazıyı resmi web sitesinde yayımladı.

Hoffman’ın, “Türk Muhafazakarların Erdoğan’a Sadakatı ve Potansiyel Haleflerine Bakış” başlıklı yazısında, kendini AKP’li olarak tanımlayan vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sadakatleri ve Erdoğan’sız bir AKP’de kimin lider olabileceği kaleme alındı.

Hoffman, bu anketin Metropoll Araştırma Şirketi tarafından 20-26 Ekim tarihleri arasında yapıldığını belirtti.

Odatv'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Metropoll yetkilileri, söz konusu anketi “Amerikalılar’ın isteği üzerine yaptıklarını” belirtti.

Ankette, kendilerini AKP’li olarak tanımlayanların yüzde 74’ünün Erdoğan’a hala sadık olduğunu belirtildi. Araştırmaya göre, yaşlı ve daha az eğitimli AKP’li kesimin, genç ve daha iyi eğitimli AKP’li kesme göre Erdoğan’a daha sadık olduğu ifade edildi.

Ayrıca, katılımcılara “Erdoğan dışında birisinin AKP lideri olabileceğini düşünmeleri” istendi. Sonuçlara göre, AKP’li katılımcıların yüzde 21’i Erdoğan dışında başka bir AKP lideri düşünebileceklerini söyledi. Öte yandan AKP’li katılımcıların yüzde 73’ü, başka bir AKP lideri düşünemediklerini, AKP’yi bir arada tutanın Erdoğan olduğunu söyledi.

Erdoğan dışında başka bir AKP lideri düşünebilenlerin yüzde 17’si İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzde 12’si eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yüzde 8’i eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yüzde 8’i Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yüzde 7’si ise 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül cevabını verdi.