Erdoğan'dan 'Sinan Aygün-Mansur Yavaş' talimatı

CHP’li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasındaki ‘Togo Kuleleri’ kavgası, AKP MYK toplantısında da gündeme gelirken, Erdoğan'dan parti yönetimine bu konuda konuşmama talimatı verdiği öne sürüldü.

AKP’nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki ‘rüşvet ve rant tartışması’ da değerlendirildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, kurmaylarına, “Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin” talimatı verdi.

Erdoğan’a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.