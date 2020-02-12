Erdoğan'dan Putin açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'de devam eden süreci değerlendirdiklerini söyledi.

"Müdahale olursa rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, İdlib'de devam eden süreci değerlendirdiklerini söyledi:

“Bu değerlendirmede karşılıklı askerlerimizin rejim güçlerinin hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de Dışişleri savunma istihbaratın Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda mutabakata vardık, en kısa sürede görüşmeleri yapacakar."

KREMLİN: İSTİŞARELER DEVAM ETTİ

Görüşmenin ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Açıklamada "Türk tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen görüşmede Putin ve Erdoğan, özellikle İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gitmesi bağlamında Suriye krizinin çözümüne ilişkin çeşitli hususlar konusunda istişarelere devam etti" denildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı da dahil olmak üzere mevcut Rus-Türk mutabakatlarının tamamen uygulanmasının önemli olduğunu vurgulayan liderler, bu amaç doğrultusunda ilgili kurumların ilave görüşmeler yapmasını kararlaştırdı.