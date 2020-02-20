Erdoğan'dan milletvekillerine 'tek çocuk' tepkisi: En az üç...

AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan, partisinin tek çocuklu vekillerine, 'Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum' diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltı yaptı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda tek çocuklu milletvekillerine seslenen Erdoğan, “Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum” dedi. 'BİRBİRİNİZİ ŞİKAYET ETMEYİN' Bir milletvekilinin “Teşkilata bile uğramayan genel müdürler oluyor” diyerek bir kurumun genel müdürünü şikâyet etmesi üzerine Erdoğan kızarak, “Birbirinizi şikâyet etmeyin” dedi.