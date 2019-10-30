Erdoğan'dan 'Kobani' yanıtı: Bu işlerin haberi verilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır' açıklaması sonrası kendisine yöneltilen 'müjde' sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Övgüler dizdikleri teröristler dahildir. Öyleyse Türkiye’nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik soruya yanıt verdi. "Bu kişi Mazlum Kobani mi?" sorusuna Erdoğan, “Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?” yanıtını verdi.